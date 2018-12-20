Протесты "желтых жилетов" в Украине: дан угрожающий прогноз

Украинцы возглавят "желтые жилеты" – эксперт / Reuters

Протесты "желтых жилетов" не просто доберутся до Украины – именно украинцы впоследствии и возглавить протестную волну.

Такой прогноз озвучила преподаватель Лотарингского Университета (Франция) Виолетта Москалу, пишет Обозреватель.

По ее словам, как раз украинцы – благодаря своему "протестному опыту" – в состоянии предложить ЕС новую модель этого протестного движения.

Читайте такжеПутин во Франции козырнул босяцкой самоуверенностью"Украина тоже против олигархического влияния на политику. И там мы тоже это видим, я вижу эту связь. Украина могла бы де-факто им экспортировать определенный опыт. Как на Майдане разные волонтерские движения консолидировали усилия и определенные программы вместе делали", – рассказала Москалу.

По ее словам, такое движение, как "желтые жилеты", современному миру крайне необходимо. Именно в нем она видит единственное спасение от экстремистских политических правых движений в ЕС, которые возглавляют Марин Ле Пен и Орбана.

"Протесты, которые сейчас проходят во Франции и катятся по всей Европе, увеличивают нашу ответственность. Украине следует предложить другой подход к тому, как делать политику", – уверена эксперт.

Ранее аналитик объяснил, пойдут ли украинцы на тарифный майдан вслед за "желтыми жилетами". Политический аналитик Олег Пономарь считает, что протесты "желтых жилетов" были спровоцированы, в том числе и Россией.

Напомним, 16 декабря в Париже начались новые столкновения полиции с протестующими "желтыми жилетами". Демонстранты устроили марш вниз по Елисейским полям, при этом они скандировали лозунги с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В то же время митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".

Как сообщалось, в Польше фермеры в желтых жилетах перекрыли европейскую трассу А2, которая соединяет Украину и Германию, с требованием установить пошлины на ввоз украинских товаров.