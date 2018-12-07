"У нашего народа есть мудрость": аналитик объяснил, пойдут ли украинцы на тарифный майдан вслед за "желтыми жилетами"

Протесты "желтых жилетов" охватили всю Францию / GettyImages

Французское правительство уступило под натиском протестующих на улицах Парижа и других городов. Премьер Эдуар Филипп заявил, что запланированное ранее с начала будущего года повышение цен на топливо будет перенесено как минимум на полгода.

Политический аналитик Олег Пономарь, рассказывая об отличиях французских возмущений и украинского Майдана, объяснил, почему он считает, что "желтые протесты" никогда не повторятся в Украине, пишут Факты ICTV.

Он считает, что протесты "желтых жилетов" были спровоцированы, в том числе и Россией, это "искусственные беспорядки" без идеологической базы – как это было у украинского Майдана.

Читайте такжеГройсман велел украинцам не платить за газ – при одном условии"Французский майдан имеет только экономические лозунги. Плюс он искусственно подогревается Россией и различными ультрарадикальными элементами. Он не имеет широкой народной базы", – уверен Пономарь.

При этом эксперт отметил, что несмотря на постоянный рост тарифов в Украине – последний раз, к примеру, цены на газ выросли на 23,5% – украинцы на протесты не выйдут. Хотя попытки тарифных майданов в Украине и были, напоминает он.

Однако пока идет война на Донбассе и остается надежда изменить что-то, выбрав нового президента, украинцы на новый Майдан не пойдут, заявил Пономарь.

"Наш народ пока проявляет мудрость. Он может расставлять приоритеты. Пока идет война с Россией, народ готов более или менее поддерживать власть. Хотя, конечно, ее и критикуют. Народ не готов во время войны к радикальным действиям по смене власти. Тем более, в марте выборе и отпадает насущная необходимость в массовом майдане", – считает он.

Напомним, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента. Такое решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

С учетом стоимости доставки, распределения и НДС цена газа для населения составляет 8 тыс. 548,92 грн за 1 тысячу кубометров (+22,9 процента к действующей с 1 апреля 2017-го), для ТКЭ - 8 тыс. 361,85 грн за 1 тысячу кубометров (+22,8 процента).

Читайте такжеМеркель попросила Порошенко на счет цены на газ для украинцевРанее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в связи с подорожанием газа для населения тарифы на тепло в Украине вырастут не более чем на 16%. "Если речь идет о 70 процентах, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, "Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения. Ресурсоснабжающее мероприятие опубликовало новые тарифы на газ для жителей Киева.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ. Все фракции, которые выдвигают своих кандидатов в президенты или учитывают приближающиеся парламентские выборы, будут обещать, что снизят тарифы на газ. Но все это – лишь популизм, заявил он.