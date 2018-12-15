Протесты "желтых жилетов": в Париже начались новые столкновения полиции с протестующими

Дорогу протестующим преградил кордон из спецподразделений правоохранителей.
В центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", которые попытались приблизиться к Триумфальной арке.
Демонстранты устроили марш вниз по Елисейским полям, при этом они скандировали лозунги с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
В то же время дорогу протестующим преградил кордон из спецподразделений правоохранителей.
Кроме того, "желтые жилеты" также собрались на площади перед дворцом Гарнье - знаменитой парижской Оперой. Сюда также подтянуты полицейские силы, включая отряд конных жандармов.
По сообщению французских властей, в ходе превентивных проверок на вокзалах, а также на автодорожных въездах в город было задержано 37 человек, а в настоящее время в столице собралось около тысячи "желтых жилетов", подавляющее большинство которых прибыли из разных регионов Франции.
Première grenade lacrymogène pic.twitter.com/VQYrPsAh9X— Gurvan Kristanadjaja (@GurvanKris) December 15, 2018
Напомним, после массовых протество во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.
В то же время митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".