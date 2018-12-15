Протесты "желтых жилетов": в Париже начались новые столкновения полиции с протестующими

15 декабря 2018, 13:57

Дорогу протестующим преградил кордон из спецподразделений правоохранителей.

  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters
  • Новые протесты "желтых жилетов" во Франции Reuters

В центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", которые попытались приблизиться к Триумфальной арке.

Демонстранты устроили марш вниз по Елисейским полям, при этом они скандировали лозунги с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

В то же время дорогу протестующим преградил кордон из спецподразделений правоохранителей.

Кроме того, "желтые жилеты" также собрались на площади перед дворцом Гарнье - знаменитой парижской Оперой. Сюда также подтянуты полицейские силы, включая отряд конных жандармов.

По сообщению французских властей, в ходе превентивных проверок на вокзалах, а также на автодорожных въездах в город было задержано 37 человек, а в настоящее время в столице собралось около тысячи "желтых жилетов", подавляющее большинство которых прибыли из разных регионов Франции.

Напомним, после массовых протество во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В то же время митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".

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Франция Париж протест столкновения желтые жилеты
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