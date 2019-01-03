Посол Украины в США рассказал о том, как Киеву помогут Вашингтон и НАТО

флаги Украины и НАТО / nato.int

Власти Украины ожидают от НАТО и США оказания помощи в вопросе увеличения оборонных возможностей.

С таким заявлением выступил посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Voice of America.

"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей", – подчеркнул он.

Как отметил Чалый, официальный Киев также ожидает развития конкретных проектов в отрасли энергетической безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине рассказали, сколько украинцев желают вступления в НАТО.