Посол Украины в США рассказал о том, как Киеву помогут Вашингтон и НАТО

По данным дипломата, власти Украины ожидают от США и НАТО серьезной помощи.
Власти Украины ожидают от НАТО и США оказания помощи в вопросе увеличения оборонных возможностей.
С таким заявлением выступил посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Voice of America.
"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей", – подчеркнул он.
Как отметил Чалый, официальный Киев также ожидает развития конкретных проектов в отрасли энергетической безопасности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине рассказали, сколько украинцев желают вступления в НАТО.