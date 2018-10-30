Украину могут принять в НАТО в порядке исключения - офицер США

30 октября 2018, 17:29

Украине мешает стать членом Альянса пятый параграф устава - территориальные споры.

НАТО
Вряд ли кто-то из членов НАТО будет против Украины в рядах Альянса

Несмотря на то, что согласно уставу НАТО Украина сейчас не может стать членом Альянса, президент США Дональд Трамп занят поисками способа обойти этот запрет для Украины.

"Несколько лет назад в вашей студии я сказал, что Украина никогда не вступит в НАТО из-за пятого параграфа. Потому что для этого Путин и начал все это в Украине. Если есть факт обжалования границ, то страна не может вступить в НАТО", - заявил капитан ВМС США Гарри Табах, передает "Обозреватель".

Однако, отметил офицер, это правило не всегда стоит соблюдать - поэтому Трамп наверняка хотел бы сказать "Мы можем сделать исключение и принять Украину в НАТО". Поэтому Табах уверен, что Трамп сосредоточится на переговорах с НАТО по вопросу Украины

Читайте такжеРоссия уже верит во вступление Украины в НАТО, это плюс - аналитик"Потому что в НАТО все должны проголосовать за. Все - Лихтенштейн, Латвия, Эстония... все. Почему с Россией было так сложно в НАТО? Ведь Литва или Эстония говорили: мы против. И все. Фить и все это закрывалось. А в данном случае я не думаю, что кто-то проголосует против Украины", - подытожил Табах.

Накануне президент Польши Анджей Дуда обратился к представителям НАТО с просьбой укрепить "восточный фланг из-за очевидных имперских амбиций России".

"Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для всех. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - сказал Дуда.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.

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