Россия уже верит во вступление Украины в НАТО, это плюс - аналитик

Украина должна вступить в НАТО. если этого так боится РФ

Россия боится и воспринимает перспективу членства Украины в НАТО, как нешуточную угрозу.

"Очень хорошо, что в России Андрей Келин говорит о вероятности членства Украины в НАТО. Это означает, что они начали уже серьезно это рассматривать. Пока что, это сказано так сказать, в страх. Это не сейчас, но гипотетически в какой-то среднесрочной перспективе. Они уже верят в эту возможность, а это жирный плюс нам. Второй момент - на периметре Украины они собираются, с его слов, строить в таком случае крепкие оборонительные эшелоны. А это огромный плюс, поскольку сейчас там есть наступательные эшелоны. Конечно это риторика была лукавая, но если они это сделают, то это еще один жирный плюс нам. И третий момент. Они этого очень боятся и Читайте такжеНе пущать, не допущать: В России началась истерика из-за перспективы увидеть корабли НАТО в Азовском моревоспринимают это как угрозу. Поэтому членство Украины в НАТО нужно сделать. То, чего они боятся любой ценой нужно сделать", - в эфире телеканала "Прямой" заявил аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Накануне президент Польши Анджей Дуда обратился к представителям НАТО с просьбой укрепить "восточный фланг из-за очевидных имперских амбиций России".

"Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для всех. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - сказал Дуда.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.