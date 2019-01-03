"Почему нет стоп-листа артистов": в Госдуме истерика из-за проукраинских звезд в новогоднем огоньке

Лолита стала на росТВ персоной нон грата после заявления о Крыме / Фото: Хочу.ua

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отругал руководство российского Первого канала за новогодний эфир с "артистами, которые успели отметиться сомнительными заявлениями".

" Почему в эфир пустили считающую Крым украинским Лолиту Милявскую и нарочито поставили прошлогодний номер Софии Ротару, которая недавно отказалась гастролировать в России из-за военного положения на Украине?", - цитирует депутата издание Дни.ру.

Манукян с сарказмом заявил, что в новогоднем эфире не хватало лишь Михаила Ефремова и Ксении Собчак, которые не скрывают свое отрицание незаконной аннексии Крыма.

"Тогда почему не позвали Ксению Собчак и Михаила Ефремова для полноты картины, чтобы полностью подтвердить абсурдность происходящего? Они бы, наверное, тоже что-нибудь спели или сплясали", - возмутился политик.

Депутат Госдумы убежден, что на каждом российском телеканале должен присутствовать список, в который будут занесены звезды эстрады и шоу-бизнеса, негативно высказывающиеся о российском Крыме, но положительно о событиях в Украине.

"Почему на главном канале страны нет "стоп-листа" артистов, которые своими высказываниями ставят под сомнение принадлежность Крыма России? На мой взгляд, в последнее время у Константина Эрнста наблюдается политическая близорукость, чего себе никак не может позволить руководитель федерального телеканала", - не скрывал эмоций Манукян.

Напомним, советская певица София Ротару, которая отказалась выступать в России из-за принятия в Украине военного положения, все-таки появилась на росТВ в "новогоднем огоньке".