Есть два способа остановить путинскую Россию — эксперт

Путинскую Россию можно остановить военным и санкционным способом, полагает эксперт

Главред портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко считает, что у всего цивилизованного мира есть два способа остановить путинскую Российскую Федерацию — военный и санкционный.

Политику ограничительных мер в отношении России нужно немедленно переосмыслить на всех уровнях — на европейском, а также и на украинском, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник полагает, что сейчас в санкционной политике есть относительный хаос.

"Американцы работают системно, их санкции поняли, и их боятся. Что касается Европы, то ее санкционной политикой, кажется, не управляет никто. Там она отдана на откуп каждого из 28 государств", — добавил аналитик.

По его словам, проблема в том, что они и контролируют их так же — каждая страна по отдельности. "В Украине ситуация еще "веселее": много неясностей и не понятно, кто все контролирует", — сказал Клименко.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины"Если мы понимаем, что санкционная политика — это главное оружие против главной угрозы третьего тысячелетия, то нам в Украине надо методологически, научно, организационно и законодательно все это прописать и предложить свое видение ЕС", — заявил эксперт.

"Тогда из этого будет польза, и мы сможем рассчитывать на результат. Он и сейчас есть, но надо больше. Над этим надо работать и проводить целостную санкционную политику", — посоветовал он.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В 2014-м ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.