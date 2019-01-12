Россия потеряла свой единственный космический телескоп

"Спектр-Р"

Директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев заявил о потере связи с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р".

"Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра... Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", - приводит слова ученого РИА Новости.

По его словам, сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. При этом гарантийный срок существования "Спектра-Р" уже истек.

Если связь восстановить не удастся, проект будет завершен.

Ранее сообщалось, что российский военный спутник "Космос-2430" 5 января был планово сведен с орбиты и полностью сгорел в атмосфере - над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров.