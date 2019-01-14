Стало известно, кто может заменить Пекло на посту посла Польша в Украине

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Яна Пекло в качестве посла Польши в Украине может заменить нынешний замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий.

С таким заявлением выступил президент страны Анджей Дуда, сообщает "Польское радио".

Польский лидер также рассказал о причинах отзыва предыдущего посла в Украине − Яна Пекло.

"Решающими были разные причины. Следует помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла — "Главред") подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел", — отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в официальной Варшаве растет разочарование действиями официального Киева.