Стало известно, кто может заменить Пекло на посту посла Польша в Украине

Информацию о новом польском после озвучил лично президент страны Анджей Дуда.
Яна Пекло в качестве посла Польши в Украине может заменить нынешний замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий.
С таким заявлением выступил президент страны Анджей Дуда, сообщает "Польское радио".
Польский лидер также рассказал о причинах отзыва предыдущего посла в Украине − Яна Пекло.
"Решающими были разные причины. Следует помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла — "Главред") подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел", — отметил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в официальной Варшаве растет разочарование действиями официального Киева.