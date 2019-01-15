Пленные украинские моряки: московский суд вынес решение

Московский суд вынес решение по украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Московском городском суде.

Судьи рассматривают дела украинцев четверками, пишет Униан.

Уже оглашены решения по:

первая четверка: Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Роман Мокряк, Евгений Семидоцкий;

вторая четверка: Богдан Головаш, Андрей Шевченко, Сергей Попов, Владимир Терещенко;

третья четверка: Денис Гриценко, Михаил Власюк, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.