Столкновение Су-34 в России: в Минобороны уточнили информацию о пилотах

В РФ после крушения истребителей выжил и был спасен штурман, утверждают в Минобороны страны.
В России не подтвердилась информация о том, что после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке был спасен и второй пилот.
После крушения истребителя был спасен только один человек — штурман Су-34, его состояние удовлетворительное, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным агентства, в районе катапультирования пилотов самолетов засекли сигнал аварийно-спасательного буя, продолжается поисково-спасательная операция.
"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", — отметили в оборонном ведомстве.
В Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что после крушения самолетов Су-34 начато дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 (нарушение правил полетов и подготовки к ним) уголовного кодекса страны.
Ранее сообщалось, что утром 18 января в России два Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Позже одного из пилотов истребителя-бомбардировщика нашли живым и подняли из воды. После этого в российском Минобороны отчитались о спасении еще одного летчика.