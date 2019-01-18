Столкновение Су-34 в России: в Минобороны уточнили информацию о пилотах

В РФ после столкновения Су-34 не спасли второго пилота / фото:1tv.ru

В России не подтвердилась информация о том, что после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке был спасен и второй пилот.

После крушения истребителя был спасен только один человек — штурман Су-34, его состояние удовлетворительное, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным агентства, в районе катапультирования пилотов самолетов засекли сигнал аварийно-спасательного буя, продолжается поисково-спасательная операция.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", — отметили в оборонном ведомстве.

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что после крушения самолетов Су-34 начато дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 (нарушение правил полетов и подготовки к ним) уголовного кодекса страны.

Ранее сообщалось, что утром 18 января в России два Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Позже одного из пилотов истребителя-бомбардировщика нашли живым и подняли из воды. После этого в российском Минобороны отчитались о спасении еще одного летчика.