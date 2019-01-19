"Меня пи*дили без конца": Бывшая пособница боевиков рассказала, как воевала за "ДНР"

Наталья Красовская / "Белсат"

Белорусским журналистам удалось взять В Сети появилось интервью 38-летней Натальи Красовской — известной как "снайперша Солнышко", которая летом 2014-го "передавала фронтовой привет" Александру Лукашенко.

По данным журналистов портала belsat.eu, Донбасс женщина покинула более четырех лет назад. Во время интервью речь у Красовской была нервная. Она по нескольку раз повторяла одну и ту фразу, беспричинно смеялась и проявляла словесную агрессию.

По словам Красовской, она неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны боевиков.

Читайте такжеРоссия депортирует в Украину снайпера боевиков "ДНР""Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи*дили без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: „Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!", - рассказал она.

Кроме того, боевики шантажировали ее тем, что передадут сведения о ней украинской стороне. "К украинцам сунешься — передадим сведения, что ты воевала. Так я осталась на их базе в качестве девочки для битья. Все меня унижали, опускали", - говорит Красовская.

Сейчас она утверждает, что на деле никогда не была снайпером, а лишь была "на подхвате" и подавала боеприпасы. Однако не отрицает, что "людей убивать тоже приходилось".Еще в декабре 2014-го Красовской удалось покинуть Донбасс навсегда и с помощью некоторых бывших боевиков уехала в Москву.

Напомним, ранее на Буковине суд многолетний тюремный срок снайперше боевиков. Позднее террористы "ЛНР" выдали очередной фейк по поводу польских снайперш-валькирий в составе ВСУ.

