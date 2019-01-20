"Полный вакуум": блогер рассказал, как Россия превращается в Северную Корею

Трагедия в Магнитогорске 31 декабря 2018 года / mchs.gov.ru

Информационный вакуум вокруг трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря при обрушении подъезда жилого дома погибли 39 человек, свидетельствует о том, что Россия становится похожа на Северную Корею.

Такое мнение высказал финансист и блогер Слава Рабинович в интервью Апострофу.

"Если мы задавали себе вопрос, может ли Россия превратиться в Северную Корею, то по информационному пространству мы уже в Северной Корее. Полный вакуум после трагедии в Магнитогорске - это на самом деле Северная Корея", - сказал Рабинович.

По его словам, в этой трагедии непонятен мотив.

"Можно сколько угодно гадать, кому могла быть выгодна трагедия в Магнитогорске. Я могу себе представить, что ФСБ действительно взрывала Россию в 1999 году. Там были понятные мотивы, и очень похоже на то, что это была ФСБ. А в случае с Магнитогорском я не вижу мотива. Тем не менее, если предположить, что мы имеем дело с самой отмороженной за всю историю человечества экстремистской террористической группировкой - то есть КГБ-ФСБ - я могу представить, что из-за падения рейтинга Путина ФСБ снова взрывает Россию", - предположил он.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря 2018 года - при обрушении подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося - взрыв бытового газа. После осмотра завалов следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.