В Эстонии придумали, какими военным методами нужно сдерживать Россию

20 января 2019, 09:48

Как считают в Эстонии, сдерживать агрессивную политику Кремля в Прибалтике стоит любыми способами.

Эстония
Эстонский и российский флаги / rus.ruvr.ru

Известный эстонский журналист Вахур Кооритс предложил расположить по всей стране ракетные комплексы, способные поражать цели в городе Санкт-Петербург - ради сдерживания Российской Федерации.

Свое мнение он высказал в статье, опубликованной на интернет-портале Eesti Päevaleht. Кроме того, Кооритс считает, что властям Эстонии также срочно нужно закупать современные военные корабли, которые будут мешать передвижению российских торговых флотилий.

Также журналист полагает, что официальному Таллинну нужно иметь в своем распоряжении качественные военные технологии, поскольку страна не сможет сдерживать российскую армию в случае возможной агрессии только благодаря танкам и системам противовоздушной обороны.

Напомним, ранее эстонский полковник Рихо Юхтеги рассказал о том, как эта страна отобьется от России, а также пообещал расстреливать россиян из-за каждого угла в случае вторжения.

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