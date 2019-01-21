Путин сам выбил из-под себя два стула — журналист

Владимир Путин сам выбил из-под себя два стула, сообщил журналист / Reuters

Российский журналист, телеведущий Константин Семин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сам выбил из-под себя два стула, на которых "так удобно восседал все эти годы".

Глава РФ удобно сидел на двух стульях — "социальном" и "ура-патриотическом", рассказал ведущий на митинге против передачи Японии российской территорий.

По словам Семина, президент России с поразительной скоростью потерял сразу два стула.

"…Менее чем за полгода Путин сам выбил из-под себя два стула… — "социальный/патерналистский" (открыто обманув народонаселение пенсионным ограблением) и "ура-патриотический" (затеяв историю с передачей Курил)", — заявил журналист.

Ранее российский социолог, публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что власти РФ актуализировали тему передачи Японии Курильских островов, чтобы получить японские кредиты и инвестиции.