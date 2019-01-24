"Приказ силовикам остановить мракобесие": Поклонская неожиданно прокомментировала приговор Януковича

24 января 2019, 19:17

По ее словам, в Украине сегодня нет лидера, который мог бы "защитить права людей".

Старые фотографии Виктора Януковича
Как Янукович вел себя во время Майдана / enakievets.info

Экс-"прокурор" аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как бывший президент Украины Виктор Янукович, которого сегодня суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации, вел себя во время Майдана.

"Мы все очень ждали, что гарант закона в 2013 и 2014 годах даст приказ силовикам остановить мракобесие, разогнать неадекватную и потерявшуюся разум и человеческий образ толпу, разгулявшуюся на Майдане. Но так и не дождались", – заявила она в интервью КП, комментируя приговор Януковичу, которого ранее признали виновным в госизмене.

По ее словам, в Украине сегодня нет лидера, который мог бы "защитить права людей".

"О каком же соблюдении закона можно говорить при вынесении приговора самому Януковичу?" — возмутилась россиянка.

Как развивались события

Бегство Януковича из Украины

После смены власти в Украине в ночь на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович выехал из своей резиденции Межигорье под Киевом и бежал в РФ. Спустя несколько дней, Генпрокуратура Украины обвинила его в организации массовых убийств на Майдане 18-21 февраля (тогда погибли более ста протестующих и 17 силовиков).

28 февраля экс-президент дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой заявил, что новая власть в Украине нелегитимна, а он сам остается действующим президентом. 

Еще одно уголовное дело против Януковича

2 марта возглавлявший тогда ГПУ Олег Махницкий заявил, что в отношении Януковича открыто еще одно уголовное дело: "за попытки и призывы свержения конституционного строя в Украине".

"Путин, введи войска!"

На следующий день постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что 1 марта Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины". Именно этот день Совфед РФ разрешил Путину ввести войска в Украину.

Сам Янукович отрицал это, заявив, что речь шла лишь о "заявлении".

censor.net.ua

Этот документ стал ядром обвинений против Виктора Януковича, так как по мнению Генпрокуратуры, именно он дал "зеленый свет" оккупации украинского полуострова. 

Луценко против Януковича и первый допрос

28 ноября 2016 года глава ГПУ Юрий Луценко заочно зачитал Януковичу ряд обвинений в: "...совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны".

В тот же день находившегося в Ростове-на-Дону Януковича допросили в качестве свидетеля по видеосвязи.

В ходе процесса было допрошено много свидетелей, в том числе первые лица государства - глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, президент Петр Порошенко.

Показания против Януковича давали и переехавшие в Украину российские депутаты, - Илья Пономарев и Денис Вороненков (убит в центре Киева 23 марта 2017 года). 

Черновик приговора Януковичу

В июле 2018-го в СМИ опубликовали якобы "черновик" приговора Виктору Януковичу. Документ, по данным издания Страна.ua, тогда проходил своеобразное межведомственное согласование.

strana.ua

Последнее слово и госпитализация Януковича

В ноябре 2018-го председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что предоставит Януковичу возможность выступить в суде 19 ноября с последним словом.

Однако из-за госпитализации после "спортивной травмы" выступить в суде экс-президент не смог. "Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом... У него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная, ноги и позвоночника", - заявил его адвокат Александр Горошинский.

5 декабря судьи отправились в совещательную комнату для вынесения приговора.

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Майдан суд приговор Виктор Янукович Наталья Поклонская
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