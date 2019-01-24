Мадуро категорически отказался уходить с поста президента Венесуэлы

Николас Мадуро / ТАСС

Николас Мадуро отказался покидать пост президента Венесуэлы.

С таким заявлением он публично выступил в четверг, 24 января, в Верховном суде страны, сообщает портал Agencia Venezolana de Noticias. "Я никогда не откажусь от обязательств перед отечеством, я никогда этого не сделаю", — сказал Мадуро.

Кроме того, он объявил о своем решении немедленно закрыть посольство США и все американские диппредставительства в стране.

Напомним, в среду, 23 января, в Венесуэле стартовали массовые акции протеста - из-за того, что Мадуро был избран во второй раз президентом.

Во время митинга в столице, городе Каракас, лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо был провозглашен временным президентом. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил о том, что поддерживает Мадуро.



