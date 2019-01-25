Столкновение Су-34 в России: СМИ описали момент аварии

В РФ после столкновения истребителей один из бортов задрал нос и начал заваливаться на правое крыло, узнали журналисты.
В России на Дальнем Востоке в один истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался другой Су-34 в облачную погоду.
Истребитель, в который влетел другой борт, рванул вперед, задрал нос и начал заваливаться на правое крыло, привел слова его штурмана источник в силовых структурах, пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.
"…была облачность (во время аварии — Ред.). Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар…", — привел он слова штурмана.
Источник рассказал, что потом "экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира (не было информации, что его нашли — Ред.)".
Ранее сообщалось, что утром 18 января в РФ над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, на борту каждого из самолетов находились по два человека. Позже нашли живым одного пилота и обнаружили тела двух летчиков.