Столкновение Су-34 в России: СМИ описали момент аварии

В России Су-34 столкнулись в облачную погоду, выяснили журналисты / structure.mil.ru

В России на Дальнем Востоке в один истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался другой Су-34 в облачную погоду.

Истребитель, в который влетел другой борт, рванул вперед, задрал нос и начал заваливаться на правое крыло, привел слова его штурмана источник в силовых структурах, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.

"…была облачность (во время аварии — Ред.). Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар…", — привел он слова штурмана.

Источник рассказал, что потом "экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира (не было информации, что его нашли — Ред.)".

Ранее сообщалось, что утром 18 января в РФ над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, на борту каждого из самолетов находились по два человека. Позже нашли живым одного пилота и обнаружили тела двух летчиков.