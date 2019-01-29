В Москве суд начал шить дело лидеру праворадикалов из С14

29 января 2019, 20:18

Делопроизводство занимается печално известный в России Басманный суд.

Евгений Карась / скриншот из видео

Басманный районный суд столицы РФ в заочной форме арестовал руководителя украинской националистической организации "С14" Евгения Карася.

Соответствующую информацию озвучила пресс-секретарь суда Юнона Царева, сообщает "Интерфакс". "Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Карася меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", − заявила она.

Кроме того, как утверждает Царева, Карась объявлен в международный розыск.

По ее словам, лидеру "С14" заочно предъявили обвинение в атаке на учреждение, которое пользуется международной защитой, "совершенном в целях провокации войны или осложнения международных отношений" (часть 2 статьи 360 УК РФ) и в надругательстве над гербом или флагом РФ (статья 329 УК РФ).

Напомним, ранее лидер "С14" назвал цель, ради которой он готов объединиться с россиянами.

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Россия Москва суд Евгений Карась С14
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