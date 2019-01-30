"Два братских народа без позитива": Кремль прокомментировал желание Порошенко наладить "холодный мир" с РФ

Песков прокомментировал слова Порошенко о "холодном мире" с РФ / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Петра Порошенко, что "нам нужен мир с Россией".

По словам Пескова, между Россией и Украиной "нет никакой войны".

Представитель Кремля снова вспомнил о "братских народах" и обвинил Украину в "провокациях".

"…никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил", — цитирует Пескова RT.

Ранее официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией, заявила, что президент Украины утратил "шанс на глобальный мир".

Напомним, разведка США предупредила об усилении конфронтации между РФ и Украиной. Утверждается, что Россия и дальше продолжит дестабилизацию Украины в военной, экономической и политической сферах.