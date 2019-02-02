Большой десантный корабль РФ устроил пальбу в Черном море

2 февраля 2019, 09:26

Артиллерийские расчеты "выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины".

БДК "Цезарь Куников" / Wikimedia

Большой десантный корабль (БДК) РФ "Цезарь Куников" выполнил артиллерийские стрельбы вблизи аннексированного Крыма по целям, имитирующим огневые точки противника.

Об этом сообщает ТАСС.

"БДК "Цезарь Куников" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в одном из морских полигонов Черного моря. В частности, при отработке действий по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника", - сказано в сообщении.

Также артиллерийские расчеты "выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины".

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в результате блокады Россией Азовского моря Украине нанесен ущерб на сумму около 10 млрд грн.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная от строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина, чтобы закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

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Россия Украина Крым стрельбы
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