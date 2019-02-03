"Будущее отсталой страны": эксперт дала не радужную оценку перспективам РФ

Россию ожидает будущее слабой и отсталой страны

Российские ученые на основе результатов социологических опросов отмечают, что большинство респондентов считают: РФ ожидает будущее слабой и отсталой страны.

Как подчеркнула заместитель руководителя Центра исследований проблем РФ НИСИ Ирина Павленко, российская специфика заключается в том, что выхода из этой ситуации нет, поскольку система демократических выборов в РФ не работает, и инструменты влияния общественности на власть крайне ограничены.

"Остаются протесты. Однако большинство россиян, явно учитывая свои ментальные особенности, участвовать в протестах до сих пор не готовы. Об этом заявили 66% респондентов Левада-центра. Хотя количество людей, уверенных в возможности в России таких массовых акций протеста, возросла за год с 17 до 37%", — подчеркнула эксперт в материале на zn.ua.

Напомним, ранее экономист и политолог Олег Соскин во время чата в Главреде пояснил манию россиян жить под предводительством вождя.