Эксперт пояснил манию россиян жить под предводительством вождя

Эксперт считает, что без вождя Россия не сможет существовать / vedomosti.ru

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин высказал мнение, что в России непременно превозносят какого-нибудь тоталитарного лидера, поскольку граждане массово охвачены больным имперским сознанием.

"Потому что у людей просто больное сознание – имперское. Эти люди не способны жить самостоятельной жизнью, потому так превозносят Сталина и Николая II. Сталин был и остается для россиян своего рода сакральной маткой в муравейнике. Они поклоняются этой матке, потому что большинство из них не имеет самостоятельного собственного сознания и механизма мышления. Поэтому им нужна матка-вождь, которая будет за них думать", - сказал он в рамках чата в Главреде.

По словам Соскина, стремление россиян к поклонению вождю умело использует нынешний лидер Владимир Путин. Он нередко упоминает персон из истории, указывая на правильный уклад жизни, к которому должно в будущем стремиться российское общество.

"Путин все время проводит эту параллель, и бандитская КГБистско-корпоративная элита, правящая в Российской Федерации, постоянно ссылается на вождей вроде Сталина и Николая II, подчеркивая, что жить нужно именно так, потому что это правильный уклад. Иначе россияне просто не умеют жить. Если они не будут поклоняться Сталину, тогда и Путину нельзя поклоняться, тогда и царя нет. А если нет царя, значит, рухнет муравейник. "Муравьи" боятся самостоятельно жить, не знают, как это, потому-то и сохраняют это "некрофильное сознание", то есть поклонение мертвым, культ мертвых. Это одно из самых опасных свойств современной Российской Федерации", - отметил спикер.

Напомним, ранее во время чата в Главреде Соскин заявил, что сейчас мир находится на пороге ядерной войны, хотя есть несколько психически больных мировых лидеров.