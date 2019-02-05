Размер имеет значение: российские эксперты раскритиковали новую ракету Путина

Ракета "Калибр" / The National Interest

Критики предупреждают, что планы России по разработке новой крылатой ракеты морского базирования "Калибр-М" с максимальной дальностью полёта более 4,5 тысяч км, являются ошибкой. Ракета слишком большая, чтобы поместиться на многих российских военных кораблях.

Парадоксально, но критика исходит не от Пентагона или ЦРУ. Критика исходит от российских экспертов по обороне, которые говорят, что новая ракета - это скорее мания величия советских времен, чем умная инженерия.

Как рассказывает The National Interest, в начале 2019 года Россия вызвала ажиотаж, объявив, что разработает версию "Калибра" большой дальности, которая представляет семейство противокорабельных и противолодочных ракет. Самым выдающимся представителем этого семейства является 3М-14, дозвуковая крылатая ракета с ядерным оружием, похожая на Томагавк ВМС США. 3М-14 имеет боеголовку в тысячу фунтов и, по оценкам, имеет дальность от 1600 до 2400 км по сравнению с 1850 км Tomahawk Block IV.

3М-14 опасна не только из-за того, на что она способна, а и из-за того, где ее можно запустить. Ракета может быть запущена из вертикальных пусковых труб, установленных не только на крейсерах, эсминцах и подводных лодках, но и на меньших военных кораблях, таких как корветы и фрегаты.

Новая ракета "Калибр-М" будет больше, ее дальность полета составит 4500 километров и ее обычная боеголовка была удвоена до одной тонны.

Но подождите, говорят российские военные эксперты Николай Новичков и Василий Костин. Увеличение дальности действия "Калибра" сделает ракету слишком большой для установки пусковых труб на многих российских судах.

Читайте такжеВ Польше рассказали о пользе размещения ракет США вблизи Украины"Создание ракеты "Калибр-М" сведет на нет все усилия по повышению ударного потенциала ВМФ России, поскольку ни один из вышеперечисленных типов кораблей, не говоря уже о подводных лодках, не сможет использовать крылатую ракету морского базирования такого размера", - отмечают Новичков и Костин.

Признавая, что они основывают свои расчеты на открытых источниках, таких как ТАСС, Новичков и Костин привели в пример некоторые убедительные расчеты. Они указывают на то, что "Калибр-М" по своим размерам не сможет вписаться в современные пусковые установки. По их оценкам, в настоящее время российский флот может запустить около 190 старых ракет "Калибр" с различных фрегатов, корветов и атомных и дизельных подводных лодок. Пусковые установки, необходимые для огромных "Калибров", могут быть слишком большими для установки на маленьких кораблях.

Два российских эксперта утверждают, что "Калибр-М - это возвращение к старой советской "гигантомании" или созданию более крупного оружия просто потому, что оно больше. Они полагают, что для России будет лучше отменить разработку "Калибр-М" и вместо этого построить гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон 3М22", которая может быть слишком быстрой для систем ПРО на Западе.

"Создание ракеты с радиусом действия более 4500 километров и боеголовкой около тонны приведет к появлению следующего сверхдорогого "оружия-монстра", - предупреждают Новичков и Костин. - "Такая мания величия была характерной чертой советского военно-промышленного комплекса".

Майкл Петерсен, директор Российского института морских исследований при Военно-морском колледже США, считает, что Новичков и Костин приводят веские аргументы.

"Дальность полета ракеты, как правило, зависит от объема топлива, веса боеголовки и, в меньшей степени, эффективности использования топлива. Разработчики утверждают, что для достижения этой дальности с боеголовкой такого размера ракета должна быть намного больше, а существующие системы вертикального запуска на современных российских военных кораблях слишком малы. Огромные научно-исследовательские и производственные усилия потребуются для производства новых пусковых установок. Сомневаюсь, что ракету запустят", - отмечает Петерсен.

Ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что России со стороны моря угрожает американское вооружение, прежде всего модифицированные ракеты "Томагавк".