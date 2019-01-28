В Госдепе высмеяли новейшую ракету Путина

Крылатая ракета 9М729 / РБК

Показ российской крылатой ракеты 9М729, который Минобороны РФ провело накануне, является имитацией, и пропагандой, "это было просто смешно".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, интервью DW.

"Это риторика, это пропаганда, не основанная на фактах. Мы постоянно видим и слышим это. Мы наблюдали это 23 января на имитации показа ракетной системы, и у людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно", - сказала Томпсон.

По ее словам, "показывать систему в статике - это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре".

Напомним в декабре прошлого года США дали России 60 дней на выполнение договора о ракетах (ДРСМД).

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.