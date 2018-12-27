В России опасаются американских модифицированных ракет "Томагавк"

27 декабря 2018, 00:31

В Москве полагают, что угроза нарастает в акватории Черного и Азовского морей.

В России бояться воздействия ракет "Томагавк" / Фото: Reuters

Российский военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что России со стороны моря угрожает американское вооружение, прежде всего модифицированные ракеты "Томагавк".

"Что касается угроз на морских направлениях, они действительно нарастают. Это связано с появлением новых ударных систем подводного и надводного базирования, прежде всего у США. Речь идет о последних модификациях крылатых ракет Tomahawk с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Носителями этих ракет являются эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием, а также атомные многоцелевые подводные лодки", - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Коротченко, Британия и Франция совместно с США проводят ядерные разработки, поскольку имеют в наличии соответствующие подводные силы. Он убежден, что мишенью для этих стран является Россия.

Военный эксперт заявил, что Кремль может противопоставить морской угрозе подводные ракетоносцы класса "Борей", оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", а также крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Аналогичное мнение высказал и главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он убежден, что Вашингтон наращивает присутствие стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к РФ морских акваториях.

Напомним, ранее в США сделали заявление, что военно-морской флот России, в отличие от американского и китайского, можно назвать флотилией "зеленой воды", то есть силой, действующей только в прибрежных водах.

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Россия США оружие вооружение Черное море угроза Азовское море Томагавк
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