В спорных водах Владивостока ракетный эсминец США бросил вызов России

Американский эсминец сделал разминку / twitter.com/NATO_MARCOM

В водах Японского моря ракетный эсминец США USS McCampbel, на котором установлены ракеты типа "Томагавк", прошел около залива Петра Великого в Приморском крае Российской Федерации.

Как сообщает CNN, спикер Тихоокеанского флота США Рэйчел МакМарр заявила, что действия американцев направлены на отстаивание свободы и права свободного выхода в море различными странами.

В американском флоте констатировали необходимость "бросить вызов чрезмерным амбициям России в море", ознаменовав данный маневр "свободная навигация".

В ВМС США добавили, что Вашингтон не признает претензии России на территории, которые значительно превышают 12 мильную зону.

"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", - заявила МакМарр.

По словам спикера США, операцию по свободе судоходства в этом регионе США проводят впервые с 1987 года.

Как известно, залив Петра Великого — крупнейший залив в Японском море. Его часто называют Восточным морем, в котором дислоцируется весь Тихоокеанский флот ВМФ России.

Напомним, командующий Второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис, заявил о том, что в Пентагоне четко знают, как победить РФ в стратегических районах— аннексированном полуострове Крым и Калининградской области.