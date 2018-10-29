Удар США по баллистической ракете над океаном сняли на видео

скриншот из видео

Опубликовано видео перехвата баллистической ракеты американской системой ПРО Standard Missile-3 Block IIA над океаном к западу от Гавайских островов.

"Эсминец ВМС США "Джон Финн" провел успешный перехват противоракетой Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA ракеты среднего радиуса действия к западу от Гавайских островов", - сообщило Агентство по противоракетной обороне США.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.