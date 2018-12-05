В США рассказали, как хотят победить Россию в Крыму и Калининграде

Флаги США и РФ / sud.ua

Командующий Второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис, заявил о том, что в Пентагоне четко знают, как победить РФ в стратегических районах — аннексированном полуострове Крым и Калининградской области.

Соответствующее сообщение опубликовал западный портал Business Insider. Согласно обнародованным данным. "Не вдаваясь в детали, о которых я не должен говорить, я уверен, что мы можем работать в обстановке A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра − "Главред") в спорных районах. На самом деле, я знаю, что мы можем это сделать", — сказал Льюис.

Кроме того, журналисты считают, что используемые Россией в Калининграде и Крыму для противодействия техническому и численному превосходству НАТО на море и в воздухе (системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации), вызывают озабоченность в Пентагоне, потому что они могут ограничить свободу передвижения НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США дали России 60 дней на выполнение договора о ракетах.