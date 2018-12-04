США и Британия грозят России жестким ответом за захват украинских кораблей

Захваченные украинские корабли / Reuters

США инициируют рассмотрение ситуации с захватом Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе.

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, что неприемлемо, что Россия сделала этот последний шаг, этот акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы очень тесно взаимодействовали с европейскими союзниками, как в формате НАТО, так и в формате ЕС... И мы хотим, чтобы наши союзники продемонстрировали, что занимают лидирующие позиции. Эта проблема гораздо ближе к их дому, чем к нашему", - заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, США рассчитывают выработать единый целостный ответ.

"Есть много вещей, которые Соединенные Штаты сделали, и будут продолжать делать для украинцев, но мы хотим убедиться, что мы закончим эту неделю на единой позиции, которую выработаем вместе с союзниками, чтобы иметь целостный ответ", - подчеркнул американский дипломат.

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По данным посольства США в Украине, в Палату представителей Конгресса внесли резолюцию, в которой осуждается агрессия РФ в Керченском проливе

В документе высказывается поддержка официальному Киеву и осуждаются любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.

Отметим, что Великобритания также выступила за ужесточение антироссийских санкций в связи с агрессией РФ в Керченском проливе.

"Мы всегда были в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением. Это часть образа поведения России. Им нужно освободить эти корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации", - заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй в Палате общин.

Напомним, ранее в Госдуме заявил, что пограничники, которые напали на украинские корабли, за свои действия будут награждены.