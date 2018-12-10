В США российский флот назвали слабым и "зеленым"

ВМФ России в США назвали периферийным / mil.ru

Военно-морской флот России, в отличие от американского и китайского, можно назвать флотилией "зеленой воды", то есть силой, действующей только в прибрежных водах.

"Российский флот уже стал "зеленой водой", оптимизированной для приморских миссий по поддержке наземных операций на окраинах России, в отличие от сил "синей воды" (способных действовать в Мировом океане — ред.), таких, как американский и китайский флот", - пишет издание The National Interest.

Авторы материала, вспоминая аварию плавучего дока ПД-50, указывают, что у современной России остается все меньше возможностей по ремонту устаревающих советских кораблей, а национальный флот будет способен выполнять исключительно оборонительные функции.

Аналитики считают, что причиной слабости российского флота являются ограниченные финансовые возможности страны.

Напомним, в водах Японского моря ракетный эсминец США USS McCampbel, на котором установлены ракеты типа "Томагавк", прошел около залива Петра Великого в Приморском крае Российской Федерации. Так США бросили вызов России на море.