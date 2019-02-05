Санкции не дают эффекта: в Германии предложили отложить вопрос по Крыму

5 февраля 2019, 12:33

В ФРГ не исключают возврат России в состав "Большой восьмерки".

Россия, Германия
В Германии заговорили о снятии санкций с РФ / rusverlag.de

Несмотря на то, что аннексия Крыма Россией была незаконной, решить вопрос полуострова можно будет лишь в "конце переговорного процесса", заявил лидер Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Кристиан Линднер.

Он также высказался за усиление санкций против России, несмотря на то, что они пока не дают желаемого эффекта.

"Если санкции не дают эффекта, то можно думать лишь о том, чтобы усилить их", – подчеркнул он в интервью Немецкой волне.

Немецкий политик также не исключил постепенный отказ Запада от санкций против РФ и даже возвращение России в состав "Большой восьмерки", однако лишь в результате сотрудничества и диалога.

Он добавил, что тесное сотрудничество Германии и РФ было бы выгодно обеим странам.

Напомним, ранее Минфин США принял решение о снятии санкций против компаний, подконтрольных российскому олигарху Олегу Дерипаске.

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Россия санкции Крым Германия Линднер
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