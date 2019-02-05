В Европарламенте рассказали, почему Россия не может считаться стратегическим партнером Европы

Заседание Европарламента / 112.ua

Члены комиссии Европарламента по иностранным делам поддержали доклад латвийского депутата Сандры Калниете, посвященный отношениям между Евросоюзом и РФ.

Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы "Европейской народной партии", сообщает портал "Uatv".

По мнению депутата, Евросоюз должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия РФ по отношению к Европе продолжатся.

"После 2008 года и нападения на Грузию Россия перестала быть ответственным партнером на международной арене и стала опасным для своих соседей государством. Я глубоко убеждена, что время для хорошего дипломатического языка закончилось", – полагает Калниете.

Напомним, ранее в Европарламенте одобрили введение санкций против Российской Федерации из-за пленения россиянами украинских военных моряков в Керченском проливе.