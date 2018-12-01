В Европарламенте предложили прекратить соглашение о партнерстве с РФ

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В Европарламенте (ЕП) предложили рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией.

В докладе ЕП по отношениям с РФ, подготовленном депутатом от Латвии Сандрой Калниете, соглашение предлагается заменить точечным сотрудничеством по представляющим "взаимный интерес" темам.

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес", - говорится в докладе.

При этом отмечается, что в ближайшем будущем Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС.

Напомним, в сентябре президент Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.