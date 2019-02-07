"Впервые надеюсь, что деньги спизд*т": РФ потратит 2 миллиарда из бюджета на изоляцию интернета

7 февраля 2019, 13:00

Пользователи крайне негативно оценили приоритеты правительства.

Интернет
РФ потратит почти 2 миллиарда на изоляцию интернета / ITC

Российские пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на новость, что в федеральном бюджете России на 2019-2021 годы заложено 1,8 млрд рублей (почти 740 млн грн по нынешнему курсу) на реализацию еще непринятого закона об изоляции российского сегмента Интернета.

В частности, около 600 млн руб. выделяется на 2019 год, почти 700 млн руб. – в 2020-м и еще 546 млн – в 2021-м, пишет Интерфакс со ссылкой на источники.

"Для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет", – рассказал источник.

Читайте такжеThe New York Times: "Они хотят заблокировать наше будущее". В России вышли на акции против властейПользователи крайне негативно оценили приоритеты правительства, отметив, что лучше бы деньги пошли на больницы и соцпособия. Многие с сарказмом выразили надежду, что средства традиционно разворуют.

Люди, среди прочего, пишут: "Впервые надеюсь, что выделенные из бюджета деньги, спизд*т", "Никакой изоляции не будет. Спизд*т эти деньги и всё", "А как они своим детям за бугор в Вотсапе будут писать", "Когда уже Маск спутники запустит, чтобы забыть об этом бреде?", "Все дело в приоритетах, они не хотят нормальное здравоохранение и образование, они хотят править вечно и мешать нам жить" и т.п.

Напомним, в России уже пытались заблокировать Telegram. 13 апреля 2018 года в Москве суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

В то же время в Сети публиковались несколько способов, как обойти блокировку Telegram.

Как сообщалось, после нашумевшей блокировки мессенджера Telegram в Госдуме России выступили с инициативой запретить использование VPN-сервисов.

Позднее мессенджер Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами. Согласно новой политике конфиденциальности, при наличии судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме, мессенджер Telegram будет предоставлять спецслужбам его IP-адрес и номер телефона.

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Россия бюджет изоляция Интернет блокировка
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