В Италии заявили об открытии представительства "ДНР"

Пальмарино Дзоккателли заявил о том, что лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины.
В итальянской Вероне открылось представительство самопровозглашенной "ДНР".
Как заявил глава представительства" Пальмарино Дзоккателли, в их задачи будет входить распространение информации о том, что происходит на Донбассе.
"Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной", - сказал Дзокателли.
Он также добавил, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины, передает tass.ru.
Напомним, ранее Дзоккателли, который также является вице-президентом "Ассоциации Венето-Россия", инициировал лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны.