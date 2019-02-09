В Италии заявили об открытии представительства "ДНР"

9 февраля 2019, 18:19

Пальмарино Дзоккателли заявил о том, что лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины.

СМИ узнали, что в Макеевке подорвали здание "полиции ДНР"
В Италии появилось представительство "ДНР" / beztabu.net

В итальянской Вероне открылось представительство самопровозглашенной "ДНР".

Как заявил глава представительства" Пальмарино Дзоккателли, в их задачи будет входить распространение информации о том, что происходит на Донбассе.

"Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной", - сказал Дзокателли.

Он также добавил, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины, передает tass.ru.

Напомним, ранее Дзоккателли, который также является вице-президентом "Ассоциации Венето-Россия", инициировал лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны.

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ДНР Италия Верона представительство
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