Во Франции появилось новое представительство "ДНР"

8 сентября 2018, 11:43

Новая ассоциация зарегистрирована в форме общественной организации.

Автомат боевика ДНР
Во Франции появилось новое "представительство "ДНР" / Reuters

Во Франции зарегистрирована организация под названием "Ассоциация представительство "ДНР" во Франции".

При этом новая организация нарекла себя представительством во Франции "пока не признанной" "ДНР", пишет lb.ua.

Как отмечается целью создания "ассоциации" является исключение возможности закрытия другого "представительства ДНР", против регистрации которого выступило французское правительство.

"Новые ассоциации зарегистрированы в форме общественной организации и, в соответствии с законодательством Франции, их создание не требует никакого согласования со стороны государства, кроме обязательных регистрационных сборов и процедур. Они также уже не используют понятие "официальное представительство", которое было бы прямым нарушением норм Венской Конвенции", - отмечается в материале

Отметим, что во Франции действует организация под названием "Официальное представительство ДНР", а ее деятельность оспаривалась французскими властями.

В то же время накануне французский суд отказался закрывать "представительство ДНР", а официальные власти заявил, что обжалует это решение суда, поскольку оно не отражает позицию правительства Франции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Государственная прокуратура Франции запустила процесс отмены регистрации т.н. "Представительского центра" "ДНР".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДНР Франция представительство
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:06
В МИД признали поражение Украины в соглашениях с РФ по Азову и Керченскому проливу
12:56
Сломал весло, упал в воду. Владимир Кличко показал, как занимался сап-серфингом Видео
12:53
"А ты экстремальный парень!": Melovin удивил фанатов новым "огненным" экспериментом Видео
12:39
От хлеба до коммуналки: эксперты предупредили о новой волне подорожания в Украине
12:32
Ученые назвали неожиданное последствие недосыпа
12:19
В США умер известный рэпер и экс-парень Арианы Гранде Видео
12:10
Украинка стала триумфатором на чемпионате мира по спортивной стрельбе
11:53
Лига Наций УЕФА
11:43
Во Франции появилось новое представительство "ДНР"
11:25
"Это как можно такое уродство выставлять": фото изувеченных ног Волочковой вызвало волну возмущения
11:08
Россия-2020: абсолютная диктатура и население как "новая нефть" мнение
10:54
"Бандеровцы ущемляют": во Львове пенсионерка проклинала Украину посреди улицы Видео
10:29
Аэропорт вместо отдыха: в "Борисполе" застряли 170 туристов
10:28
"Золотой голос в говне, Филипп в пельменях": новый клип Киркорова и Баскова "взорвал" Сеть Видео
10:25
В Турции автобус попал в ДТП: шесть жертв, десятки пострадавших Видео
10:00
Разработчик "Новичка" сообщил, что у него нашли рак последней стадии
09:58
В КГГА предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках
09:35
Эксперт объяснил, о чем свидетельствует назначение Пушилина главарем "ДНР" Видео
09:28
На Киевщине поставили на колени маршрутчика, отказавшегося везти мать погибшего на Донбассе бойца
09:25
Путин - криворукая кухарка мнение
09:22
"Врачи категорически запретили мне выходить на сцену": Леонтьев отменил концерты из-за болезни
09:10
"Русский мир головного мозга". Ницой предупредила русскоязычных украинцев об опасности
09:03
Девушка дня Instagram: развратная любительница фото в стиле ню Лана Брест Фото
08:50
Обострение на Донбассе. Названы потери воинов ООС и боевиков Видео
08:25
Эксперт назвал причину ротации в руководстве "ДНР" Видео
08:11
Украинцам как папуасам подкинули деньжат в обмен на лысины Карпат мнение
08:00
Ливни, грозы, сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины Видео
07:40
В "Шахтере" прокомментировали информацию о желании Ахметова купить клуб из Македонии
07:34
Скандальная порноактриса и звезда реалити-шоу устроила голую фотосессию на пляже: опубликованы фото Фото
07:20
Убийство Захарченко повлияло на перспективы встречи Порошенко и Путина — Песков Видео
07:15
Бесплатно или за копейки. Куда в Киеве пойти на выходных 8-9 сентября Фото
06:55
Что требует МВФ за новый кредит и почему это пугает Гройсмана мнение
06:34
Притвориться Козерогом и стать Раком. Популярный порносайт запустил секс-гороскоп
06:12
"Воспаления и затруднение дыхания": эксперт объяснил, чем опасны химические выбросы в Армянске Видео
05:46
"Дикая кошка!": Надежда Мейхер взволновала подписчиков пикантным фото
05:14
8 сентября – какой религиозный праздник отмечаем, что надо есть и с чем поздравлять Порошенко Фото
04:50
Эксперт спрогнозировал, когда Кремль может ослабить военное давление на Украину Видео
04:19
"Грудь красивая": Анна Семенович в халатике покрасовалась в сексуальной позе
03:47
Конфликт на Донбассе и рост цен: украинцы назвали главные проблемы в государстве
03:08
"Граф Вишенка": Наташа Королева показала забавное семейное видео с Тарзаном Видео
02:32
Устращающая сексуальность. В сеть залили фотопроект о тайных интимных фантазиях Фото
01:58
Эксперт рассказал, что будет с Россией после падения путинского режима Видео
01:22
Стало известно о новых направлениях рейсов лоукостера Ryanair в Украине
00:51
В Одессе попытались взорвать машину директора института, связанного с Киваловым - СМИ
00:25
Обама заявил, что при Трампа США перестали "бороться с коммунистами"
07 сентября, пятница
23:42
В США полицейская убила человека по абсурдной причине
23:16
СМИ опубликовали отброшенный Россией миротворческий план по Донбассу
22:34
В УПЦ КП объяснили смысл назначения экзархов в Киев
22:23
"Уже пора на пенсию": Лорак нарвалась на критику из-за фото с Киркоровым
21:59
Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять