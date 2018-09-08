Во Франции появилось новое "представительство "ДНР" / Reuters

Во Франции зарегистрирована организация под названием "Ассоциация представительство "ДНР" во Франции".

При этом новая организация нарекла себя представительством во Франции "пока не признанной" "ДНР", пишет lb.ua.

Как отмечается целью создания "ассоциации" является исключение возможности закрытия другого "представительства ДНР", против регистрации которого выступило французское правительство.

"Новые ассоциации зарегистрированы в форме общественной организации и, в соответствии с законодательством Франции, их создание не требует никакого согласования со стороны государства, кроме обязательных регистрационных сборов и процедур. Они также уже не используют понятие "официальное представительство", которое было бы прямым нарушением норм Венской Конвенции", - отмечается в материале

Отметим, что во Франции действует организация под названием "Официальное представительство ДНР", а ее деятельность оспаривалась французскими властями.

В то же время накануне французский суд отказался закрывать "представительство ДНР", а официальные власти заявил, что обжалует это решение суда, поскольку оно не отражает позицию правительства Франции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Государственная прокуратура Франции запустила процесс отмены регистрации т.н. "Представительского центра" "ДНР".