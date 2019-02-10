"Раненый медведь": американский адмирал сравнил Россию со слабеющим зверем

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Глава объединенного командования США в Центральной и Южной Америке (Южного командования), адмирал ВМС Крэйг Фоллер заявил о том, что в ситуации вокруг Венесуэлы от России можно ожидать чего угодно.

При этом он напомнил о роли РФ в событиях в Сирии и подчеркнул, что США сейчас сосредоточены на поддержке политического и дипломатического решения" кризиса в Венесуэле.

Он отметил, что американские военные не вмешиваются в политику и заявил о том, что Венесуэла, Куба и Никарагуа – все три латиноамериканских государства, в которых отсутствует демократия – очевидно подвержены влиянию со стороны России и частично КНР, пишет Голос Америки.

"Думаю, от России можно ждать чего угодно. В нашей стратегии национальной обороны особое внимание уделяется соперничеству с Россией и Китаем… Хотя это разные случаи. Китай – растущая экономическая сила, у которой есть законное право на собственные бизнес-интересы по всему миру… При этом они отказываются соблюдать правила игры… Россия, с другой стороны, фактически раненый, слабеющий медведь, который пошел в атаку, и я не могу предсказать дальнейшие действия Москвы", – сказал адмирал Фоллер.

Напомним, ранее бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что у президента РФ Владимира Путина в голове что-то страшное.