В России отреагировали на покупку Польшей артиллерийских систем Himars

10 февраля 2019, 18:31

Варшава намерена модернизировать свои вооруженные силы.

РСМД, ракеты, Россия
В России намерены вести учет новых ракет на территории Польши / mil.ru

Американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности Himars пополнит вооружение Польши в связи с модернизацией.

Как сообщает Польское радио, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о подписании 13 февраля договора с США о приобретении ракет.

"Безопасность является бесценной. ... Этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За Himars мы заплатим 414 миллионов, это хорошая цена", - отметил Блащак.

В России оперативно отреагировали на милитаристские планы Польши и назвали ее действия "гипотетической опасностью".

Читайте такжеВ МИД Польши уточнили заявление о размещении в Европе ядерных ракет"Когда суверенная страна вооружается иностранной оружием, которое потенциально может угрожать России, в первую очередь они создают угрозу для своей территории", - цитирует РИА Новости заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.

Российский политик добавил, что Кремль намерен отметить на карте все места размещения американских ракет в Польше.

Как известно, Himars высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенное для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами, максимальная дальность - 300 км.

Напомним, в России приступили к разработке собственного варианта переносной противотанковой ракетно-боевой системы Javelin.

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Россия США оружие ракеты Польша модернизация артилерия вооружение. размещение
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