В Болгарии требуют отставки президента из-за пророссийской позиции

В Болгарии выступают против дружбы с Россией / РБК

В столице Болгарии Софии перед зданием администрации президента Румена Радева прошла акция протеста, участники которой требовали от главы государства покинуть пост по причине его пророссийской позиции.

Как сообщает Укринформ, основание для протеста стала международная политика Болгарии по вопросу Венесуэлы, а также пророссийская внутренняя направленность государства.

Манифестанты утверждают, что собрали участников через социальные сети. Никто из болгарских политиков к акции против президента не присоединился и не высказал поддержку протестующим.

Как известно, Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле и заявил, что в стране власть должна пойти на диалог с оппозицией. Представители правительства Болгарии с главой государства не согласились и признали Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Напомним, власти Болгарии обязались построить новый трубопровод для прокачки российского газа из Турции в Сербию. Российская компания Газпром приняла участие в аукционе и забронировала мощности в новом газопроводе.