"Это был удар в спину Украины": Экс-представитель НАТО жестко осудил Россию за аннексию Крыма

НАТО / УНИАН

Экс-представитель НАТО (Североатлантического альянса) в РФ, бывший капитан первого ранга американского военного флота Гарри Табах обвинил Москву в ударе в спину Украины.

Соответствующее мнение он высказал в комментарии порталу "Апостроф". Офицер также рассказал, что аннексия Крыма Россией прямо противоречит Будапештскому меморандуму.

"В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом", − заявил он.

Напомним, ранее экс-замгенсека НАТО оценил вероятность прямого столкновения Украины и России. Кроме того, в Альянсе отреагировали на выход России из договора о ракетах.