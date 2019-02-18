"Просто сожрут": журналист объяснил, почему нельзя идти на поводу у России

Беларусь 25 лет пыталась понравиться Кремлю, но ее это ни от чего не защитило, отметил журналист.
Журналист Павел Казарин считает, что нельзя идти на поводу у Российской Федерации —власти РФ рано или поздно "просто сожрут", доказано соседями.
У империи всегда растут аппетиты, в отношениях с ней нет точки компромисса, рассказал журналист в своем видеоблоге на Крым.Реалии.
Аналитик полагает, что людям, которые верят в возможность компромисса с РФ, нужно взглянуть на Беларусь — это государство 25 лет пыталось понравиться Кремлю.
"Она отказалась от своего герба и флага, вернула советскую символику и сделала русский — вторым государственным. Она пустила к себе российские военные объекты и согласилась стать частью всех организаций, придуманных Кремлем", — отметил Казарин.
Читайте такжеБеларусь может стать для России вторым АфганистаномПо его словам, в Беларуси почти ничего не напоминает, что это отдельное государство, даже на белорусском языке говорят только 5% населения.
"Беларусь лояльна больше, чем полностью. Только это ни от чего ее не защитило. Теперь Москва требует от Минска формировать союзное государство", — подчеркнул журналист.
Ранее дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что российский президент Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а белорусский лидер Александр Лукашенко пытается сохранить в своей стране личную власть.