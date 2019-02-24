Поклонская рассказала, сколько дел на нее "шьют" украинские правоохранители

Наталья Поклонская / ее страница "ВКонтакте"

Депутат Госдумы РФ, бывшая "прокурор няш-мяш" Наталья Поклонская заявила о том, что в течение последних пяти лет украинская Генпрокуратура открыла против нее девять уголовных производств.

"Совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня, и довести их хоть до какого-нибудь результата", — написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Читайте также"Приказ силовикам остановить мракобесие": Поклонская неожиданно прокомментировала приговор ЯнуковичаПоклонская также отметила, что уголовные производства против нее открывались "с завидной методичностью" и касались ее работы в Крыму по формированию прокуратуры, пресечению "деятельности экстремистов", а также привлечения к ответственности виновных в нападении на сотрудников спецподразделения МВД "Беркут".

Кроме того, Поклонская сообщила об открытии на Украине уголовного дела после того, как она вывезла в Москву тяжелобольных детей из Донбасса.

Напомним, ранее Поклонская потроллила главу МИД Украины Павла Климкина из-за украинизации Крыма, а также сплагиатила образ Владимира Путина.