"Е*нулась баба": в Сети жестко прошлись по Поклонской из-за отождествления Украины и РФ

19 декабря 2018, 09:40

Депутат Госдумы — "наркоманка", полагает блогер.

Наталью Поклонскую жестко раскритиковали из-за отождествления Украины и РФ
Наталью Поклонскую жестко раскритиковали из-за отождествления Украины и России / УНИАН

Бывший так называемый "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что "Украина — это окраина России".

Политик в интервью утверждала, что "Украина — это Россия", за такие высказывания ее уже жестко высмеяли в Twitter. 

В частности, в соцсети блогер Михаил Голуб назвал Поклонскую "наркоманкой", а пользователь Антон высказался еще жестче — "е*нулась баба видать здорово".

"...Человек больной. Его лечить надо. Сходите в дурку и берите там интервью, получится лучше, там и персонажи колоритнее", — написал ушаков сергей‏ 

"…ощущение такое, как будто это старуха в маразме", — считает pani Walewska.

/ Скриншот с twitter.com/golub

Ранее российский журналист Александр Невзоров говорил, что Наталья Поклонская — не православная тронутая фанатичка, а обычная вруша, а также приспособленка.

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Россия Украина Наталья Поклонская
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