"Е*нулась баба": в Сети жестко прошлись по Поклонской из-за отождествления Украины и РФ

Наталью Поклонскую жестко раскритиковали из-за отождествления Украины и России / УНИАН

Бывший так называемый "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что "Украина — это окраина России".

Политик в интервью утверждала, что "Украина — это Россия", за такие высказывания ее уже жестко высмеяли в Twitter.

В частности, в соцсети блогер Михаил Голуб назвал Поклонскую "наркоманкой", а пользователь Антон высказался еще жестче — "е*нулась баба видать здорово".

"...Человек больной. Его лечить надо. Сходите в дурку и берите там интервью, получится лучше, там и персонажи колоритнее", — написал ушаков сергей‏

"…ощущение такое, как будто это старуха в маразме", — считает pani Walewska.

/ Скриншот с twitter.com/golub

Не знаю сколько Поклонской лет, но ощущение такое, как будто это старуха в маразме.

pic.twitter.com/Pz6oLJQQWA — pani Walewska (@pani_walewska) December 18, 2018

Ранее российский журналист Александр Невзоров говорил, что Наталья Поклонская — не православная тронутая фанатичка, а обычная вруша, а также приспособленка.