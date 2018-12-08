Поклонская обвинила Порошенко в "потере совести" из-за иллюзии с эмблемой СС

Поклонская раскритиковала Порошенко / Фото: Вконтакте/Наталья Поклонская

Бывшая прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская гневно высказалась в адрес президента Петра Порошенко, который сфотографировался с житомирскими десантниками и опубликовал снимок у себя в Facebook.

В комментарии РИА Новости экс-прокурор заявила, что украинский президент "вконец потерял совесть".

"Удивляет, как этот вконец потерявший совесть господин не помнит, сколько миллионов наших граждан полегло от рук этих самых эсэсовцев. Он же просто предает их память, забывая в угаре помрачения и ненависти о том, какой ценой заплатили наши деды за то, чтобы такие "патриоты", как он, могли сегодня просто жить и ходить в полный рост", -завила Поклонская.

Активно поддержавшая аннексию крымчанка заявила, что так же президент Украины должен сфотографироваться с ветеранами. Она пришла к выводу, что рядом с ними Порошенко не будет иметь такой "бравый" вид.

/ Фото: Facebook/Петр Порошенко

Как известно, в России начали активно обсуждать фотографию Порошенко с десантниками, на которой российские "эксперты" у третьего слева солдата увидели на груди эмблему танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.

/ Фото: Facebook/Петр Порошенко

Напомним, Поклонская снялась в полнометражном художественном фильме о непризнанной "ЛНР" под названием "Ополченочка".