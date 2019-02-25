Вашингтон ответил на угрозу Путина взять США на прицел

25 февраля 2019, 09:50

По словам госсекретаря Майкла Помпео, "нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями", предусмотренными ДРСМД.

Флаги США и РФ
Флаги США и РФ / Reuters

Вашингтон не воспринимает серьезно слова президента РФ Владимира Путина о возможности развертывания вооружений, которые могут быть использованы против западных стран.

Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в эфире CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, который распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности (ДРСМД. - Прим.)", – сказал Помпео.

По его словам, "нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором".

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - сказал Путин.

В НАТО назвали заявление российского лидера неприемлимым.

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Россия США Владимир Путин договор о РСМД Майкл Помпео
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