Подозревают суицид: в Испании найден мертвым известный российский политтехнолог

Малашенко умер в собственном доме в Испании / Фото: КоммерсантЪ

В Испании при таинственных обстоятельствах найден мертвым известный российский политтехнолог и предприниматель Игорь Малашенко.

Как сообщает КоммерсантЪ, смерти Малашенко сообщила Ксения Собчак, предвыборный штаб которой он возглавлял в 2018 году. Новость подтвердил главред Эха Москвы Алексей Венедиктов, а затем и жена умершего, известная светская львица и журналистка Божена Рынска.

"Игорь добровольно ушел из жизни. Ужас и шок", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Рынска ранее заявляла, что Малашенко "доводят до инсульта" процессом о разделении имущества с бывшей женой Еленой, которая претендует на 80% от его состояния. По решению судьи, Малашенко имел право тратить не более $250 в день до окончания судебных разбирательств с экс-супругой.

"Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать ещё месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", - написала Рынска в Facebook.

Читайте такжеУмер Карл ЛагерфельдВ посольстве РФ в Испании сообщили, что выясняют подробности в связи с сообщениями о кончине Малашенко, родственники и его законные представители в дипмиссию не обращались.

"Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко, 1954 г.р.", - уточнили в дипмиссии.

Как известно, Малашенко родился 2 октября 1954 года. В 1976 году окончил философский факультет МГУ, кандидат философских наук. Он много работал за границей, в России возглавлял различные телеканалы: НТВ, RTVi, консультировал менеджмент украинского канала ТВi. С 2000 годов политтехнолог покинул Россию, вернулся в 2012 году.

Напомним, в Нью-Йорке от сердечного приступа ушел из жизни легендарный американский режиссер Стэнли Донен.