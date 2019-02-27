В Японском море произошел взрыв на российском корабле

Корабль / Думская

В результате взрыва в Японском море повреждено судно "Партизан" российской судовладельческой компании "Гудзон".

Как сообщает Интерфакс, локальный взрыв произошел в одном из технических помещений в носовой части судна, которые обычно используют как кладовые. Пожар ликвидировали в течение 10 минут, после чего судно продолжило путь.

Причину взрыва пока трудно определить. В компании не исключают, что взрыв мог произойти в том числе в результате столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадания учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, или попадания осколка метеорита.

Взрывом на судне повреждены кладовки с инвентарем, электропроводка и швартовно-якорное устройство. Ремонтировать судно планируют в порту в Южной Корее.

Напомним, 21 января у берегов аннексированного Крыма в Керченском проливе загорелись предположительно два судна, идущие под флагами Танзании.