Гешефтмахеры: В Израиле прекратили продавать билеты на Евровидение - причина

Евровидение 2019 / eurovision.tv

Торговля билетами на полуфиналы и финал международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в середине мая в израильской столице, городе Тель-Авив, приостановлена из-за "нарушений и дефектов".

Соответствующее сообщение опубликовала немецкая волна Немецкая волна со ссылкой на израильских журналистов. По их данным, наблюдатели зафиксировали неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж. При этом сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, выкупили зарубежные спортивные функционеры и менеджеры международных СМИ.

Читайте такжеВ НОТУ допустили вероятность участия Сердючки в Евровидении-2019Глава израильского Министерства внутренней безопасности Гилад Эрдан распорядился о проведении полицейского расследования. До этого в ведомство поступала информация о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным как минимум в 2,5 раза ценам.

К слову, полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.

Напомним, ранее произошел скандал, связанный с тем, что певица Maruv (Анна Корсун), выигравшая нацотбор на Евровидение, отказалась ехать в Израиль. После отказались участвовать в конкурсе и остальные участники нацотбора. В конечном итога представители Общественного телевидения заявили о том, что Украина не будет участвовать на Евровидение-2019.